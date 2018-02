Продюсерская компания Харви Вайнштейна готовится объявить о банкротстве

Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами продюсерская компания Weinstein Co. планирует подать заявление о банкротстве в ближайшие дни. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на The New York Times.

Причиной этого решения стал срыв переговоров о продаже компании с группой инвесторов.

"Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора", - заявили в компании.

Одной из возможных причин срыва переговоров считается иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЕЖЕ: Гильдия продюсеров Америки навсегда исключила Вайнштейна

В прокуратуре при этом заявили, что продажа Weinstein Co. противоречит интересам пострадавших от сексуальных домогательств и других нарушений братьев Вайнштейн, поскольку может оставить их без справедливой компенсации причиненного ущерба. При этом требование остановить или запретить продажу компании прокуратура не выдвигала.