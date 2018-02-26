Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Продюсерская компания Харви Вайнштейна готовится объявить о банкротстве
Продюсерская компания Харви Вайнштейна готовится объявить о банкротстве
Харви Вайнштейн / Фото: Thomas Hawk/flickr.com

Продюсерская компания Харви Вайнштейна готовится объявить о банкротстве

Переговоры о продаже компании завершились неудачно

26.02.18 130
000

Основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами продюсерская компания Weinstein Co. планирует подать заявление о банкротстве в ближайшие дни. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на  The New York Times.

Причиной этого решения стал срыв переговоров о продаже компании с группой инвесторов.

"Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора", - заявили в компании.

Одной из возможных причин срыва переговоров считается иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к компании.

В прокуратуре при этом заявили, что продажа Weinstein Co. противоречит интересам пострадавших от сексуальных домогательств и других нарушений братьев Вайнштейн, поскольку может оставить их без справедливой компенсации причиненного ущерба. При этом требование остановить или запретить продажу компании прокуратура не выдвигала.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Сексуальную ориентацию беженцев проверять запрещено, - суд ЕСБывшего врача женской сборной США по гимнастике посадили на 175 летВ ООН процветает сексуальное насилие, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 3657
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 16362
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 6082
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 1800
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 520
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 17060
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 4228
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1609
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 1876
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 224
  1. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 13555 / 15633
  2. Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности 6180 / 9888
  3. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 5831 / 6571
  4. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 5539 / 17060
  5. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 2521 / 3069
  6. Украину накроют снегопады и метели 1800 / 2907
  7. Только для взрослых. Зачем смотреть комедию-детектив "Ночные игры" 1781 / 4334
  8. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 1695 / 1845
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 1454 / 1883
  10. Более полусотни молдавских городов и сел объединились с Румынией 1440 / 1990
  1. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 48 / 17060
  2. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 11 / 3069
  3. 666 жилых домов остались без отопления в Харькове 9 / 1218
  4. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 9 / 5346
  5. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 9 / 15633
  6. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 7 / 1800
  7. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 6 / 1845
  8. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 5 / 16362
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 5 / 1883
  10. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 4 / 6571
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.