Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Таиланде задержали "секс-охотницу" на российских олигархов Настю Рыбку

В Таиланде задержали "секс-охотницу" на российских олигархов Настю Рыбку

В Таиланде задержали "секс-охотницу" на российских олигархов Настю Рыбку
Настя Рыбка / Фото: nnov.kp.ru

Россиянка проводила "секс-тренинги" для туристов

26.02.18 876
000

Полиция Таиланда задержала Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и  Александра Кириллова (Алекса Лесли) после организации секс-тренинга для российских туристов. Об этом сообщает Медуза.

Задержание произошло на острове Лан, вместе с Рыбкой и Лесли в полицию доставили еще восемь россиян. Лесли якобы грозит обвинение в незаконной трудовой деятельности и штраф до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов).

В российском посольстве уже заявили, что Лесли и Рыбку после суда ожидает депортация в Россию.

По информации местной газеты The Nation, всего в ходе полицейского рейда в отеле, где проводился секс-тренинг, задержали 43 россиян. Каждый из них заплатил около 20 тысяч батов (625 долларов) за участие в тренинге.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность в связи с расследованием Алексея Навального против миллиардера Олега Дерипаски. Благодаря инстаграму Рыбки Навальный установил, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с человеком, похожим на вице-премьера правительства Сергея Приходько.

Рыбка после отдыха на яхте Дерипаски опубликовала книгу об отношениях с неназванным олигархом, соавтором которой стал Лесли.

Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, обвинив их в публикации персональных данных без разрешения. По требованию суда сайт Навального был предварительно заблокирован, инстаграм удалил снимки Рыбки, сделанные на яхте.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Продюсерская компания Харви Вайнштейна готовится объявить о банкротствеРазведка США заподозрила Россию в кибератаке против Олимпиады в ПхенчханеАмериканские и чешские биатлонисты не поедут на этап Кубка мира в Россию

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 3657
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 16363
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 6083
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 1800
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 520
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 17065
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 4228
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1609
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 1876
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 224
  1. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 13555 / 15634
  2. Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности 6180 / 9890
  3. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 5831 / 6571
  4. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 5539 / 17065
  5. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 2521 / 3069
  6. Украину накроют снегопады и метели 1800 / 2908
  7. Только для взрослых. Зачем смотреть комедию-детектив "Ночные игры" 1781 / 4334
  8. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 1695 / 1845
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 1454 / 1883
  10. Более полусотни молдавских городов и сел объединились с Румынией 1440 / 1991
  1. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 48 / 17065
  2. Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 11 / 3069
  3. 666 жилых домов остались без отопления в Харькове 9 / 1218
  4. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 9 / 5347
  5. Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 9 / 15634
  6. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 7 / 1800
  7. Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 6 / 1845
  8. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 5 / 16363
  9. Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 5 / 1883
  10. Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 4 / 6571
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.