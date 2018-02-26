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Главная » Мир » В Сирии применили химическое оружие

В Сирии применили химическое оружие

В Сирии применили химическое оружие
Сирия / Фото: bloombergview.com

Погиб ребенок

26.02.18 78
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В сирийской зоне деэскалации Восточная Гута, где действует режим прекращения огня, произошла химическая атака. 

В одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - по всей видимости, хлором, сообщает Сирийско-американское медицинское общество - некоммерческая организация, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте. 

Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов - ребенок - скончался, передает ВВС.

Центр мониторинга нарушений прав человека, базирующийся в Британии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут. Они также подтверждают информацию о гибели ребенка.   

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России. Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка. 

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. 

О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции. Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Напомним, силы режима сирийского президента Башара Асада продолжают обстреливать подконтрольные повстанцам районы Восточной Гуты под Дамаском, несмотря на требование Совета Безопасности ООН о прекращении огня.

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