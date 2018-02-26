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Главная » Мир » Ненужная Олимпиада. Почему с каждым годом находится всё меньше желающих принять Игры в своём городе
Ненужная Олимпиада. Почему с каждым годом находится всё меньше желающих принять Игры в своём городе
Фото: eurosport.ru

Ненужная Олимпиада. Почему с каждым годом находится всё меньше желающих принять Игры в своём городе

Расходы на организацию Олимпийских игр растут, как на дрожжах, превращая их проведение в абсолютно невыгодное занятие. Business Insider пообщался с профессором экономики Эндрю Цымбалистом, чтобы понять, во сколько обходится Олимпиада

26.02.18 6030
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Ни для кого не секрет, что страна, которая проводит Олимпийские игры, должна щедро раскошелиться. Зачастую расходы на организацию соревнований значительно превышают изначально запланированную сумму. Международный олимпийский комитет получает всё меньше заявок от городов, которые хотели бы принять у себя Олимпиаду. Именно поэтому будущее Олимпийских игр выглядит туманным. Business Insider поговорил с Эндрю Цымбалистом, профессором экономики колледжа Смита и автором нескольких книг по проблематике Олимпийских игр.

Всё дороже

Эндрю Цымбалист рассказывает, что, несмотря на огромные траты, для большинства людей процесс подготовки к Олимпийским играм остаётся тайной за семью замками. Они даже не догадываются, какой урон наносят Игры бюджету принимающего города.

"Можем ли мы застать конец Олимпийских игр? Трудно сказать. С одной стороны, Олимпиады становятся всё более дорогими. С другой — это традиция", — цитирует Business Insider профессора.

По его словам, в течение последних 50 лет каждые новые Олимпийские игры обходились дороже, чем изначально планировалось. К примеру, зимние Игры в Сочи должны были обойтись в $10 млрд, однако в итоге их цена возросла на дополнительные $41 млрд.

"Во время проведения Олимпиады, — говорит Эндрю Цымбалист, — необходимо около 35 различных спортивных площадок. Это стоит огромных денег. Также на олимпийскую деревню тратят порядка $3 млрд. На съёмки и работу СМИ идёт от $500 млн до $1 млрд, для размещения прессы нужно построить отдельную медиадеревню. Нужно создать и специальные дороги для транспортировки членов Международного олимпийского комитета".

Раньше города-хозяева получали прибыль от Олимпиады, продавая телеканалам права на её трансляцию. Но если в 90-е годы МОК забирал от этих сделок 4%, то на Олимпиаде 2016-го в Рио-де-Жанейро он получил 70%, отмечает Business Insider.

В течение последних 50 лет каждые новые Олимпийские игры обходились дороже, чем изначально планировалось

Обслуживание построенных под Олимпиаду объектов тоже стоит денег. Например, годичный ремонт олимпийских стадионов в среднем обходится в $30 млн. Это было бы нестрашно, если бы города изначально знали, что со всем этим добром делать в будущем, когда Олимпийские игры закончатся.

"Необходимо помнить и об экологических последствиях, — говорит профессор Цымбалист. — Например, олимпийская инфраструктура уничтожила в Пхенчхане леса, а вместе с ними их обитателей — животных".

Есть ещё один спорный вопрос, касающийся целесообразности борьбы за право проведения Олимпиады. Отборочный этап длится десять лет, при этом никто не даёт никаких гарантий. К примеру, чтобы побороться за право проведения Олимпиады-2016, Чикаго потратил $100 млн, но проиграл, пишет Business Insider.

Противники игр

На организацию летней Олимпиады 2024 претендовал Бостон, право проведения этих игр МОК собирался предоставить именно этому городу. Однако гражданская группа "Нет Олимпиаде в Бостоне" заставила городскую власть отозвать заявку.

Динамика подачи заявок на право стать хозяевами Олимпиады неутешительна, констатирует Business Insider. Если на Олимпиаду 2004 года подавалось 12 городов, то на проведение Олимпийских игр 2022 — лишь два: в Китае и Казахстане.

В 2014 году президент МОК Томас Бах предложил список из 40 действий, которые необходимо предпринять для благополучного будущего олимпийского движения. Среди них — снижение стоимости проведения отборочного тура для определения будущего хозяина Олимпиады, а также оценка рисков и возможностей городов, которые хотят проводить Игры.

Цымбалист считает, что необходимо действовать по-другому: отказаться от выбора городов, определив постоянное место для проведения игр. "К примеру, Лос-Анджелес хорошо подходит для проведения летних Олимпийских игр, — говорит Цымбалист. — Там есть вся необходимая инфраструктура".

То же касается и проведения зимних Игр. Однако Business Insider отмечает, что из-за изменений климата всё меньше городов могут их принимать, поэтому зимнюю олимпийскую столицу следует найти где-то на севере. В то же время МОК выступает против этой идеи и, несмотря на все недостатки, отменять процедуру подготовки к Олимпиаде не собирается.

Возможно, Олимпийские игры и не перестанут существовать, но качество их проведения, как и прежде, полностью зависит от МОК.

 

По материалам: Business Insider
Перевод Даниила Непочатова

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