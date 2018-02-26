В Аргентине собирают деньги на продолжение поисков пропавшей подлодки

Родственники членов экипажа аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в ноябре 2017 года, через соцсети начали собирать деньги на продолжение поисковой операции.

Об этом сообщает аргентинское издание Clarin, на которое ссылаются мировые СМИ.

Семьи подводников хотят нанять частную американскую компанию с судами и оборудованием, необходимым для поиска подлодки. Для этого, по их подсчетам, требуется не менее 250 тысяч долларов. Для сбора средств семьи подводников открыли два счета в одном из аргентинских банков.

Напомним, подлодка "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту пропала 15 ноября по пути на аргентинскую военно-морскую базу Мар-дель-Плата. После последнего сеанса связи с субмариной в районе ее возможного нахождения зафиксировали звук, похожий на взрыв. Что произошло с подлодкой, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, из-за короткого замыкания на борту мог начаться пожар.

Аргентина две недели проводила операцию по спасению членов экипажа; к ней подключились еще 18 стран. В операции участвовали около 30 кораблей и около 10 самолетов.

В начале декабря аргентинский флот прекратил операцию, заявив, что никого из подводников спасти уже невозможно.

Поиски субмарины продолжаются до сих пор, но меньшими силами. В начале февраля Аргентина объявила награду в 98 миллионов песо (почти пять миллионов долларов) за информацию, которая поможет обнаружить местонахождение подлодки.