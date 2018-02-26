Крупнейший в мире грузовой самолет загорелся в небе Германии

Пилоты почувствовали запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 26 февраля, совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Hamburger Abendblatt.

Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

"Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке", - сообщил представитель Airbus.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

"В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас", - сообщили пожарные.

Самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека.

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