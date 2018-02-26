В США отменили смертную казнь через инъекцию

В США приговоренный к смертной казни преступник остался жив из-за своих плохих сосудов.
Об этом пишет Metro, на которое ссылаются мировые СМИ.
Тюремные медики более двух часов искали подходящую для укола вену, но не смогли исполнить приговор.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров
Дойл ли Хэмм приговорен к смерти за убийство 30 лет назад — в 1987 году. Заключенный еще до тюрьмы долго употреблял наркотики, уже в заключении лечился от рака и гепатита, что привело его сосуды в плачевное состояние.
По факту неудачной казни проводится служебное расследование. Смертник пока жив.
Напомним, в Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов.