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Главная » Мир » Китайских экскурсоводов будут штрафовать на $50 тысяч

Китайских экскурсоводов будут штрафовать на $50 тысяч

Китайских экскурсоводов будут штрафовать на $50 тысяч
Фото: Туристический Клуб

Не всех, а нечистых на руку

27.02.18 388
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В Китае нечистым на руку экскурсоводам будет грозить штраф в размере до 300 тыс. юаней (около $50 тыс.) и даже тюремное заключение сроком до трех лет.

Такие жесткие меры пресечения на туристическом рынке ввела с 26 февраля провинция Хэйлунцзян, пишет ekd.me.

Наказывать будут прежде всего экскурсоводов, которые действуют без соответствующей лицензии. Суровые штрафы грозят и лицензированным гидам, которые обманным путем завлекают туристов на шоппинг, получая процент от продавца.

Уголовно наказуемым будет принуждение туристов к совершению покупок – за это грозит тюремный срок до трех лет.

Напомним, Фокус писал о том, почему на Мадагаскаре не рассматривают туристов как мешки с деньгами.

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