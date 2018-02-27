Китайских экскурсоводов будут штрафовать на $50 тысяч

В Китае нечистым на руку экскурсоводам будет грозить штраф в размере до 300 тыс. юаней (около $50 тыс.) и даже тюремное заключение сроком до трех лет.
Такие жесткие меры пресечения на туристическом рынке ввела с 26 февраля провинция Хэйлунцзян, пишет ekd.me.
Наказывать будут прежде всего экскурсоводов, которые действуют без соответствующей лицензии. Суровые штрафы грозят и лицензированным гидам, которые обманным путем завлекают туристов на шоппинг, получая процент от продавца.
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Уголовно наказуемым будет принуждение туристов к совершению покупок – за это грозит тюремный срок до трех лет.
Напомним, Фокус писал о том, почему на Мадагаскаре не рассматривают туристов как мешки с деньгами.