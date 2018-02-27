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Китайский император. Почему Запад вяло реагирует на попытки узурпировать власть в КНР
Фото: Wikimedia Commons

Китайский император. Почему Запад вяло реагирует на попытки узурпировать власть в КНР

Рост авторитаризма в Китае Запад предпочитает не замечать, даже когда дело доходит до вопиющих нарушений принципов демократии. The Washington Post проанализировал, в чём угрозы концентрации власти в одних руках и почему этому не пытаются противостоять

27.02.18 142
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25 февраля 2018 года коммунистическая партия Китая сделала неожиданное заявление, предложив изменить конституцию и снять ограничение, согласно которому один и тот же человек не может быть президентом страны более двух сроков подряд. Это означает, что нынешний глава государства Си Цзиньпин, второй президентский срок которого только начался, сможет вновь баллотироваться в 2023 году.

Когда пять лет назад Си Цзиньпин пришёл к власти, некоторые западные политики видели в нём грандиозного реформатора, надеясь, что он приведёт китайский народ к экономическому процветанию и построит гражданское демократическое общество. Однако вместо этого Си расправился со своими оппонентами и фактически создал авторитарное государство.

"Предложение коммунистической партии — самый сильный сигнал о том, что Си намерен вернуть Китай к единоличному правлению", — отмечает политический эксперт Эмили Раухала. "Возможное снятие этого ограничения может привести к возобновлению диктатуры времён Мао", — цитирует The Washington Post известного юриста из Нью-Йоркского университета Джерома Коэна.

Закручивание гаек

The Washington Post напоминает, что за время правления Си Цзиньпина произошли массовые аресты правозащитников, в СМИ ослабла критика в отношении коммунистической партии, а цензура усилилась. Цензоры пытались бороться даже с мемами в социальных сетях, которые выставляли нынешнего руководителя Китая диктатором. Во время своего правления Си Цзиньпин также прижал демократию в Гонконге, считающимся инкубатором либеральных ценностей, которые должны были распространиться на весь материковый Китай.

Политический эксперт Симон Дэйнер предполагает, что Си Цзиньпин намерен узурпировать власть из практических соображений. "Си уже удалось использовать свою силу для борьбы с коррупцией. Возможно, под борьбой со взятками и скрывались политические преследования оппонентов, однако коррупции в КНР стало меньше. Он также намерен ликвидировать нищету и улучшить экологию, — говорит Дэйнер. — Но нужно помнить о возможных последствиях узурпации власти в руках одного человека, который легко может стать параноиком. Яркие примеры — Иосиф Сталин и Мао Цзэдун".

Система ценностей самого Си Цзиньпина не уникальна. Для него является кумиром президент России Владимир Путин

Пока что Си Цзиньпин может не переживать насчёт внутренней политической борьбы, считает The Washington Post. Однако темпы экономического роста КНР снижаются, некоторые критики предполагают, что это в итоге приведёт к политическому кризису в Поднебесной и даст импульс политикам бороться за президентское кресло.

"Способность Си Цзиньпина продвинуть вопрос о снятии ограничений на президентские сроки — проявление его хватки, его умения управлять всеми рычагами власти, — пишет эксперт по Китаю Ричард Макгрегор. — Это решение свидетельствует о том, что глава КНР чувствует необходимость таким способом запугать оппонентов".

Путин — кумир

Недемократические шаги Си Цзиньпина следует рассматривать в более широком и глобальном контексте. В течение многих лет китайские официальные лица и государственные СМИ неоднократно обращали внимание на критику Запада в сторону авторитарного Китая. Они подчёркивали, что именно благодаря однопартийному управлению страна достигла экономических и политических успехов, а теперь утверждают, что Си Цзиньпин усиливает свою власть, чтобы КНР смогла устоять в эпоху глобализации.

"В эру интернета и глобализации Китай со своей экономической мощью пока что не стал ведущей силой в мире в плане идеологии и информации, — пишет англоязычная китайская газета Global Times. — Самая влиятельная система ценностей в мире — западная, созданная Европой и США, сегодня она сформировала многие китайские умы. Но некоторые ключевые элементы западной системы ценностей рушатся. Демократия, которая практикуется на Западе сотни лет, является язвенной болезнью".

Впрочем, система ценностей самого Си Цзиньпина, основанная на мощном имперском прошлом и видении заманчивой картины будущего, не уникальна. Профессор Китайского университета в Гонконге Вилли Лам предположил, что для Си Цзиньпина является кумиром президент России Владимир Путин. Тот тоже оспаривает право западных стран быть ведущей силой мира, при этом Путин играет роль незаменимого отца нации.

В то же время, США и Европа, скорее всего, закроют глаза на попытки Цзиньпина узурпировать власть. The Washington Post отмечает, что в неспокойное время и эпоху ядерных угроз для Запада очень важен сильный и стабильный Пекин, независимо от того, какими методами он этого добивается. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс уже объявила позицию президента Трампа: конечно, лучше всего, когда полномочия президента ограничены максимум двумя сроками, но если Китай решил иначе, это его право.

По материалам: The Washington Post
Перевод Даниила Непочатова

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