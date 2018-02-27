Меркель раскритиковала благотворительную организацию, отказавшуюся кормить мигрантов

Организация Essener Tafel, которая занимается помощью малоимущим в немецком городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) временно прекратила бесплатно кормить тех, кто не является гражданами Германии.
Как сообщает ВВС, на которую ссылаются мировые СМИ, канцлер Ангела Меркель подвергла организацию критике за это решение.
В Essener Tafel поясняют, что помогают примерно 16 тысячам малоимущим в Эссене. Они раздают бедным продукты, у которых скоро истекает срок годности и которые подлежат ликвидации по правилам супермаркетов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС стало намного меньше случаев нелегальной миграции
Однако в последние годы количество иностранцев среди получателей бесплатной еды выросло до 75%.
Глава Essener Tafel Йорг Зартор заявил, что речь не идет о ксенофобии. Организация пошла на этот шаг ради восстановления справедливости - из-за роста числа мигрантов среди получателей бесплатных продуктов значительное число одиноких матерей и пожилых женщин перестали приходить в пункты.
Напомним, США уже не считают себя "нацией мигрантов".