Меркель раскритиковала благотворительную организацию, отказавшуюся кормить мигрантов

В Essener Tafel поясняют, что помогают примерно 16 тысячам малоимущим

Организация Essener Tafel, которая занимается помощью малоимущим в немецком городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) временно прекратила бесплатно кормить тех, кто не является гражданами Германии.

Как сообщает ВВС, на которую ссылаются мировые СМИ, канцлер Ангела Меркель подвергла организацию критике за это решение.

В Essener Tafel поясняют, что помогают примерно 16 тысячам малоимущим в Эссене. Они раздают бедным продукты, у которых скоро истекает срок годности и которые подлежат ликвидации по правилам супермаркетов.

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Однако в последние годы количество иностранцев среди получателей бесплатной еды выросло до 75%.

Глава Essener Tafel Йорг Зартор заявил, что речь не идет о ксенофобии. Организация пошла на этот шаг ради восстановления справедливости - из-за роста числа мигрантов среди получателей бесплатных продуктов значительное число одиноких матерей и пожилых женщин перестали приходить в пункты.

Напомним, США уже не считают себя "нацией мигрантов".