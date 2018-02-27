Македония утвердила с Грецией сразу четыре новых названия своей страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев ради разрешения давнего спора с Грецией озвучил четыре варианта нового названия страны.

"Вариантами названия являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье)", - цитирует Заева агенство Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ.

На вопрос о том, будет ли Греция довольна одним из предложенных вариантов, Заев ответил утвердительно.

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Отметим, в данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, албанский стал вторым официальным языком Македонии.