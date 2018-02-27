В городе Черняховск, в Калининградской области России, военные попытались загрузить самоходную артиллерийскую установку 2СЗ "Акация" на транспортер, однако попытка оказалась неудачной.
Соответствующее видео обнародовали в Youtube.
При попытке загрузить "Акацию", установка упала с прицепа, завалилась на бок и перевернулась.
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Один из очевидцев инцидента снял событие на видео.
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика.
"Пока ваши роботы-собаки открывают двери, наши самоходки научились делать тройной тулуп и поедут на следующую Олимпиаду", – прокомментировал видео один из пользователей социальной сети.
Напомним, Киев показал новый беспилотник на выставке в Абу-Даби.