Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийной конференции в городе Кахраманмараш обратился к шестилетней воспитаннице кадетского училища и заявил, что, если она погибнет в бою, ее похоронят с почестями.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на sabah.com.tr.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган.

Под бордовыми беретами турецкий лидер подразумевал военнослужащих Сил специальных операций.

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", - сказал президент.

Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.

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