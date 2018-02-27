Можно убить человека, но нельзя убить то, во что он верил

Церемония переименования части улицы перед посольством РФ в США в память о политике Борисе Немцове состоялась во вторник в американской столице. На пересечении двух улиц - Висконсин-авеню и Эдмундс-стрит - в третью годовщину его убийства на столбе появилась табличка Boris Nemtsov plaza (площадь Бориса Немцова).

Открывая церемонию, один из инициаторов переименования председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза подчеркнул, что "это первое в мире официальное увековечивание памяти Бориса Немцова". "Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне", - добавил он.

"Можно убить человека, но нельзя убить то, во что он верил, - отметил в беседе с ТАСС Кара-Мурза. - Нельзя убить память. Для меня, как российского гражданина, не может быть ничего патриотичнее, чем назвать улицу перед российским посольством именем российского государственного деятеля".

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В мероприятии приняли участие дочь политика Жанна Немцова, его российские друзья и соратники, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, ряд членов Сената и Палаты представителей Конгресса США, председатель и депутаты столичного городского совета.

Отметим, власти Вашингтона 9 января приняли законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства РФ в память Немцова. Как заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "я бы оставил это без комментария, подчеркнув лишь то, что это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего".

Напомним, Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.