Дональд Трамп уже назначил главу своей следующей предвыборной кампании

Глава Белого дома Дональд Трамп назначил бывшего советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба в рамках подготовки к выборам 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

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При этом уточняется, что Парскейл - консультант и соратник зятя и главного советника президента Джареда Кушнера. Ранее он работал на Trump Organization, в 2016 году возглавлял отдел интернет-операций в рамках предвыборной кампании Трампа.

Сам Трамп заявлял о планах переизбираться на второй срок еще в начале 2017 года - необходимые документы для участия в выборах 2020 года он подписал в день своей инаугурации.

Напомним, Трамп считает себя не просто умным, а гением.