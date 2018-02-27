В Германии зафиксирован абсолютный температурный минимум за 100 лет

Ночь на вторник стала самой холодной в феврале в горных районах Германии за более чем 100 лет.

Об этом сообщает немецкая метеослужба DWD, передает Укринформ .

"Температура воздуха на Цугшпитце опустилась до минус 30,5 градуса - самого низкого показателя конца февраля за все время ведения наблюдений на горе с 1901 года", - сообщается в сводке.

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В целом, абсолютный температурный рекорд был побит в этой точке в 1940 году в начале февраля, тогда столбик термометров опустился до минус 35,6 градуса.

Напомним, Цугшпитце - самая высокая точка Германии, расположена на границе с Австрией, ее высота - 2962 м.