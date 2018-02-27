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Главная » Мир » Видео В Казани алкоголик расстрелял спецназовца, есть раненые

Видео В Казани алкоголик расстрелял спецназовца, есть раненые

<span class="label red">Видео</span> В Казани алкоголик расстрелял спецназовца, есть раненые
Фото: berkut-surgut.ru

Операция по задержанию преступника продолжается

27.02.18 152
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В Казани на улице Авангардная мужчина открыл в жилом доме стрельбу из охотничьего ружья.

По данным издания "Реальное время", в ходе перестрелки убит сотрудник спецназа. В МВД РФ подтвердили эту информацию. Еще два человека, в том числе полицейский, ранены.

"Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна", — сообщает Интерфакс. Операция по задержанию преступника продолжается.

На место происшествия выехал врио министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов. Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна. Жильцы пока остаются в квартирах, дом оцеплен.

Личность стрелка установлена, это местный житель 1983 года рождения, страдающий хроническим алкоголизмом. Стрелок сильно пьян, ведет себя неадекватно, на переговоры не идет. Стрелявшего зовут Александр Петров, сообщает "Бизнес-Онлайн". 

Второй жертвой ночной перестрелки в Казани на улице Авангардной стал предполагаемый напарник Александра Петрова. 

По данным с места происшествия, он приехал в гости к бывшей жене и когда та не пустила его на порог, одолжил у соседа ружье и открыл стрельбу. Убитые и раненые появились только когда полицейские попытались задержать Петрова и его приятеля.

Напомним, на Киевщине пьяный экс-участник АТО стрелял и бросал гранаты в людей.

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