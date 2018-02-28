Американская корпорация Amazon покупает стартап Ring, главные разработчики которого работают в Киеве. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на CNBC.

Ring - производитель умных дверных звонков и камер наблюдения. Вся технологическая часть продуктов, включая технологию распознавания образов, производится командой Ring в Киеве. В столичном R&D центре работает более 300 инженеров. При этом главный офис компании находится в Клифорнии.

Ring ранее привлекал инвестиции на общую сумму в $209 млн. Последняя оценка стоимости компании, согласно Pitchbook, $760 млн.

Сумма сделки с Amazon не разглашается. Но, по данным собеседника Reuters, она составит $1 млрд, что делает ее одной из самых крупных покупок Amazon за всю историю.