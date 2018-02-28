Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после трехдневной акции протеста

В среду, 28 февраля, Храм Гроба Господня в Иерусалиме возобновил свою работу после трехдневного закрытия из-за протеста против израильских налогов и проекта закона, который, по словам критиков, может позволить государству изымать церковные земли. Об этом пишет DW.

Из-за закрытия тысячи паломников были вынуждены ждать завершения протеста, который называют самым длинным с 1990 года. Клирики решили возобновить работу церкви после того, как Израиль приостановил действие критикуемых ими налоговых мер.

Храм Гроба Господня возведен на территории, которая считается христианами местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Им совместно управляют православная, армянская и католическая церкви.

Спор начался из-за проекта закона, который позволил бы израильскому государству конфисковать церковные земельные участки. В письме церковных иерархов проект закона назвали "дискриминационным и расистским". Священнослужители считают, что своими действиями Израиль "презирает" те "отношения между христианской общиной и властью", хранившихся десятилетиями.

Церкви также протестовали против введения муниципальных сборов, которые, по их мнению, нарушают статус-кво и имеют целью "ослабить христианское присутствие в Иерусалиме".

Мэрия Иерусалима заявляла, что введенные сборы касаются не храмов, а таких объектов, находящихся в церковной собственности, как гостиницы и залы для приемов.