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Главная » Мир » В Чехии бушует эпидемия гриппа: за три недели умерли 50 человек

В Чехии бушует эпидемия гриппа: за три недели умерли 50 человек

В Чехии бушует эпидемия гриппа: за три недели умерли 50 человек
Фото: woman.ru

В больницы  госпитализированы 199 человек

28.02.18 235
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В Чехии за последние три недели 50 человек умерли в результате эпидемии гриппа. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Blesk.cz.

"43 умершим было 60 и более лет, остальным - от 25 до 59 лет", - говорится в сообщении. 

В больницы  госпитализированы 199 человек, которым был поставлен диагноз грипп. 

Согласно прогнозам медиков, эпидемия будет продолжаться еще несколько недель, но ее пик уже пройден. В феврале 2017 года больницы страны попали более 300 человек, 114 из них умерли.

Напомним, эпидемический порог по гриппу в Украине превышен на треть

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