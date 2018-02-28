В Чехии бушует эпидемия гриппа: за три недели умерли 50 человек

В Чехии за последние три недели 50 человек умерли в результате эпидемии гриппа. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Blesk.cz.

"43 умершим было 60 и более лет, остальным - от 25 до 59 лет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае заявили о создании новой вакцины от гриппа

В больницы госпитализированы 199 человек, которым был поставлен диагноз грипп.

Согласно прогнозам медиков, эпидемия будет продолжаться еще несколько недель, но ее пик уже пройден. В феврале 2017 года больницы страны попали более 300 человек, 114 из них умерли.

Напомним, эпидемический порог по гриппу в Украине превышен на треть.