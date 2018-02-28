Россия решила судиться с Украиной из-за энергоблокады Крыма

Из-за перебоев с электричеством на молокозаводе в Алуште скисло молоко

Подконтрольные Кремлю власти Крыма готовят иски к Украине из-за энергоблокады полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском "правительстве Крыма" Александра Молохова.

"Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов, в том числе, молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление", - отметил Молохов.

По его словам, иски будут подаваться в течение года.

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России и по энергомосту из российской Кубани.