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Расстрел журналиста в Словакии: чиновники подают в отставку

Расстрел журналиста в Словакии: чиновники подают в отставку
Фото: Ян Кучак / Фото: aktuality.sk

При этом, они категорически отвергают любую связь с этой трагедией

28.02.18 298
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В Словакии секретарь правительственного совета безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра Мария Троскова уходят в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Кучака, передает издание Dennikn.sk,  на которое ссылаются мировые СМИ.

По данным издания, двое близких соратников премьер-министра Роберта Фицо - его помощник Троскова и начальник отдела безопасности правительства Ясан - оставляют свои должности из-за скандала по поводу их связей с итальянцем Антонином Вадалом, который, согласно результатам расследования убитого журналиста Яна Кучака, является членом "калабрианской" мафии.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Вместе с тем, поскольку наши имена насильно используются в борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили оставить наши должности в правительстве до окончания расследования этого дела", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что в отставку уже подал министр культуры Словакии Марек Мадарич.

Напомним, журналист-расследователь Ян Кучак был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Позже сообщалось, что Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке Словакии. 

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