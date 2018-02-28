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Главная » Мир » Иудеи всего мира отмечают Пурим

Иудеи всего мира отмечают Пурим

Иудеи всего мира отмечают Пурим
Фото с сайта 112.ua

На обязательную праздничную трапезу на Пурим традиционно готовят печенье гоменташ, что переводится как "уши Амана"

28.02.18 127
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Иудеи во всем мире сегодня отмечают праздник Пурим. Праздник Пурим отмечается в 14-й день месяца адар (в 2018 г. — с вечера 28 февраля).

Пурим - праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад в период правления царя Ахашвероша.

Существуют четыре основных заповеди Пурима:

- Чтение Свитка Эстер.
- Пир и веселье. 
- Посылание угощения ("мишлоах манот", "шалахмонес"). 
- Пожертвования бедным.

Каждый обязан дважды прослушать в Пурим чтение Свитка Эстер: вечером и на следующий день утром. Заповедь эта лежит и на мужчинах, и на женщинах. Лучше слушать чтение Свитка в синагоге при большом стечении народа, поскольку это также является "прославлением чуда". Интересно, что при чтении книги каждый раз, когда звучит имя Амана, чтобы заглушить его, пришедшие в синагогу начинают топать, свистеть и шуметь трещотками-граггерами.

Основной пир Пурима проходит днем, после утреннего чтения Свитка Эстер, и на нем должно быть много еды, вина и радости. Утреннее время между чтением Свитка и пиром используют для посылания угощения и для пожертвований бедным. На обязательную праздничную трапезу на Пурим традиционно готовят печенье гоменташ, что переводится как "уши Амана". Его начиняют вареньем, фруктами или иными сладостями и с радостью раздают детям, друзьям, родственникам и беднякам.

Кроме того, принято дарить угощения друзьям и родственникам. Традиция гласит, что каждый обязан послать в подарок по меньшей мере одному другу (мужчина – мужчине, женщина – женщине) не менее, чем по два блюда. В данном случае под "угощением" понимаются какие-нибудь продукты, которые можно съесть или выпить сразу, без дальнейшего приготовления. Принято "посылать угощения" через посланника, а не самому. Угощения могут быть любыми, но, по традиции, они должны быть подарены вместе с бутылочкой виноградного сока.

В современном Израиле и в еврейских общинах по всему миру в Пурим проводятся карнавальные шествия. Карнавал считается самой зрелищной частью праздника. Тысячи людей выходят на улицы, демонстрируя друг другу свои костюмы, приготовленные специально для праздника.

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