Польский журналист покинул студию НТВ, пожелав "этой помойке закрыться"

Польский журналист Томаш Мацейчук в прямом эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ покинул студию, пожелав "этой помойке закрыться".
Об этом сообщает Лента. ру.
Ранее он уже объявил о своем решении покинуть Россию, объяснив это нежеланием "деградировать".
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Во вторник, 27 февраля, Мацейчука задержали, а в его квартире в Мытищах провели обыски. В отношении журналиста расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни. В доме эксперта были обнаружены националистическая литература и атрибутика с запрещенной символикой.
Отметим, Мацейчук постоянно принимает участие в российских политических ток-шоу и известен своим вызывающим поведением и антисоветсткими высказываниями.
Напомним, Жириновский назвал Собчак "дурой", она его облила водой.