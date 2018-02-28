Американский учитель открыл стрельбу в классе

В среду, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Times Free Press,.
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В момент инцидента ученики находились в коридоре, один из них травмировал лодыжку во время эвакуации. Полиция задержала учителя. Его личность и мотивы пока не раскрываются.
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