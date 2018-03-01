Американская ExxonMobil завершила сотрудничество с Роснефтью

Американская компания ExxonMobil из-за санкций ЕС и США в отношении РФ объявила о выходе из совместных проектов с Роснефтью. Об этом пишет Медуза.

Отказ от совместных проектов с Роснефтью не касается "Сахалина-1".

Убытки от отказа от проектов с Роснефтью в ExxonMobil предварительно оценили в 200 млн долларов за четвертый квартал фискального года.

В Роснефти такое решение назвали ожидаемым.

"Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынужден это сделать", - отметил пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев.

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Напомним, в рамках американских и европейских антироссийских санкций американским компаниями запрещено сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи нефти и газа, а также поставлять в РФ оборудование для таких работ.

В 2014 году, вскоре после того, как введенные в отношении России санкции вступили в силу, ExxonMobil была оштрафована в США на 2 млн долларов за несоблюдение ограничительных мер.

ExxonMobil в конце апреля 2017 года просила администрацию президента США Дональда Трампа разрешить ей совместный проект с Роснефтью по бурению в Черном море, но получила отказ.