В Польше вступил в силу "антибандеровский" закон

В четверг, 1 марта, в Польше вступил в силу обновленный закон об институте национальной памяти. Об этом сообщает Укринформ.

Новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Аналогичное наказание может также грозить за отрицание преступлений "украинских националистов" против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".