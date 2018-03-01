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Главная » Мир » США заморозили встречи с руководством Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИ

США заморозили встречи с руководством Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИ

США заморозили встречи с руководством Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИ
Фото: infousa.ru

Варшава должна урегулировать спорные исторические вопросы с Израилем

01.03.18 196
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Белый дом направил в Варшаву сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, до урегулирования спора Польши с Израилем из-за скандального закона об Институте нацпамяти. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Источники газеты среди дипломатов отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкий. Польский МИД предусматривало, что это будет одной из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.

"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - сообщил источник.

В начале февраля президент Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были предприняты попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу обновленный закон об Институте национальной памяти. 

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