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Главная » Мир » Россия – единственная экзистенциальная угроза для США, – Пентагон

Россия – единственная экзистенциальная угроза для США, – Пентагон

Россия – единственная экзистенциальная угроза для США, – Пентагон
Фото: vedomosti.ru

КНДР названа самой непредсказуемой из всех угроз и самой опасной в краткосрочной перспективе

01.03.18 285
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Россия представляет основную опасность для США, поскольку является "единственной экзистенциальной угрозой для страны". Об этом заявил глава стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен, передает Deutsche Welle.

"Именно с такой точки зрения ее и следует рассматривать", – указал Хайтен.

Командующий ядерными силами США также упомянул Северную Корею и Китай, подчеркнув, что последний лидирует в мире по темпам развития космических и военных технологий, а КНДР является самой непредсказуемой из всех угроз и самой опасной в краткосрочной перспективе.

Каждый из потенциальных противников требует отдельного подхода, отметил Хайтен, но любые геополитические меры взаимосвязаны.

"Все, что мы делаем в отношении Северной Кореи, влияет на Китай, все, что мы делаем в отношении Китая, влияет на Россию, а все, что мы делаем в отношении России, влияет на всех остальных", – сказал глава страткома, выступая на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны ВС США.

Он призвал разработать широкий спектр средств воздушной и противоракетной обороны для эффективной защиты от каждой конкретной опасности в лице Москвы, Пхеньяна и Пекина.

"Мне хотелось бы рассматривать их как друзей и партнеров, но когда они создают оружие конкретно против нас, то у меня как военного офицера не остается выбора. Я должен рассматривать их как угрозу и найти способы ей противостоять", – заявил командующий ядерными силами США.

Пентагон запросил бюджет в $686 млрд – один из крупнейших в американской истории с учетом необходимости противостояния России и Китаю.

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