Среди всех государств-членов ЕС, Дания оказалась единственной страной, где свиней больше, чем людей – на 100 человек приходится 215 свиней. Об этом говорится в новых данных Евростата, передает Европейская правда.

В Евросоюзе свиньи составляют самую большую категорию животноводства, опережая коров, которых около 89 миллионов голов.

Почти 40% всех свиней ЕС находятся в двух государствах-членах: Испании (30,1 млн свиней) и Германии (27,6 млн свиней).

Во Франции (13,1 млн), Дании (12,8 млн), Нидерландах (12,3 млн) и Польше (11,9 млн) также является большая популяция свиней.

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По данным Евростата, в Дании на 100 человек приходится 215 свиней (в 2016 году). Тем не менее, также высокие показатели в Нидерландах (70 свиней на 100 жителей), в Испании (63 на 100) и Бельгии (54 на 100).

В Греции и Великобритании приходится только по 7 поросят на 100 жителей.

Инфографика: Eurostat