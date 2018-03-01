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Главная » Мир » Хакеры атакуют правительственные сети Германии
Хакеры атакуют правительственные сети Германии
Скриншот из сериала "Мистер Робот"

Хакеры атакуют правительственные сети Германии

Продолжающаяся вторые сутки кибератака уже нанесла стране серьезный ущерб

01.03.18 44
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Хакерская атака на сети федерального правительства Германии продолжается. Об этом заявили на заседании парламентского комитета по контролю за работой спецслужб, передает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Как заявил председатель комитета Армин Шустер, речь идет о кибератаке, которая "все еще продолжается".

"Именно поэтому любые публичные дискуссии о деталях нашей встречи могли бы стать предупреждением для преступников, поэтому мы их приводить не будем", – сказал он.

По словам Шустера, кибератака нанесла стране серьезный ущерб.

Ранее сообщалось, что 28 февраля хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.

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