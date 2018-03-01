Лукашенко грозит России ответом на "молочную войну"

Россия временно запрещает поставки молока и молочной продукции из Белоруссии. Как сообщается на сайте Россельхознадзора, ограничение вводится с 26 февраля.

Под него также попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка.

Это решение России без ответа не останется. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает агентство Sputnik Беларусь.

"Мы просто терпеть это не будем", — сказал он во время рабочей встречи с вице-премьером страны Михаилом Русым, которому поручено разобраться в этом вопросе.

Лукашенко предположил, почему Москве "не нравятся" поставки Минском молочной продукции по низким ценам: "Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда сухое молоко, появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко".

Он добавил, что Беларусь будет продавать молоко по той цене, которую считает нужной. "А они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", — сказал президент.

Отметим, Беларусь — основной поставщик молочной продукции в России (79% от общего экспорта). Ее доля в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции — 94%, сыра — 99%. При этом Москва и Минск несколько лет спорят по поставке сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, мяса и их производных. Россельхознадзор периодически запрещает ввоз белорусских продуктов на основании их низкого качества и "опасности".

Напомним, запрет на покупку домашнего молока в Украине отсрочен на полгода.