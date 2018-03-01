Новым лидером Каталонии может стать Жорди Санчес

Экс-глава женералитета Каталония Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством автономного сообщества в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.

Об этом он заявил в обращении из Брюсселя, сообщает РИА Новости Украина.

"Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности "Вместе за Каталонию" (коалиция, возглавляемая Пучдемоном – ред.). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме", — заявил Пучдемон.

"Каталония заслужила право быть независимой республикой, демократической и правовой. И это обязательная цель. Это цель, для которой надо продолжать заниматься политикой изнутри и извне", — заявил он. Пучдемон добавил, что в ближайшие дни соберет членов каталонского парламента на торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который ее поведет по пути к реальной независимости.

Отметим, Жорди Санчес – бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходе госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюрьме.

Напомним, парламент Каталонии не стал голосовать за подтверждение провозглашения независимости.