США готовы к "новому оружию Путина", - Пентагон

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила в четверг, что в Вашингтоне не относятся как к чему-то необычному к последним заявлениям президента РФ Владимира Путина о новейших российских вооружениях, прозвучавшим в послании к Федеральному собранию.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены", - сказала она на брифинге в Пентагоне.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, Уайт подчеркнула, что ПРО США не направлена против РФ.

"Наши противоракетная оборона никогда не имела отношения к России, в большей степени она касается государств-изгоев. Нам нужно гарантировать, что у нас есть надежные ядерные средства сдерживания, и мы готовы защищать наш народ, чего бы это ни стоило", - отметила она.

Напомним, сегодня Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, особенно мощной в котором оказалась военная составляющая.