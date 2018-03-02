Оружие Путина предложили назвать "Гиви"

"Моторола", видимо, пока не достоин

Министерство обороны РФ предложило россиянам выбрать названия для нового вооружения.

Об этом говорится в Twitter Минобороны.

Так, россиянам предлагают выбрать названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой.

"Условные наименования для двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайте Министерства обороны", — заявил президент РФ Путин.

Российские чиновники уже высказали свои предложения, сообщает Медуза.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров в разговоре с Коммерсантом предложил два варианта: "Американская мечта" и "Песец".

"Второе связано с широко известным пушным зверем. Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание", — сказал он.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев придумал для крылатой ракеты название "Голубь мира".

"Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных — а это вообще уму непостижимо — "Голубь мира", — сказал он ТАСС.

А помощник президента Владислав Сурков предложил "Гиви" — в честь убитого командира одного из подразделений "ДНР" Михаила Толстых.

Напомним, Вашингтон в 2019 году может выделить Киеву $200 млн на оборону.