Статую Александра Македонского убрали из главного аэропорта Македонии

Власти Македонии приняли решение убрать статую древнегреческого царя Александра Великого из главного терминала международного аэропорта Скопье.
Об этом сообщает агентство АР, на которое ссылаются мировые СМИ.
"В знак доброй воли в адрес соседней Греции, Македония убрала из главного терминала своего аэропорта статую древнегреческого воина-правителя Александра Македонского", - говорится в сообщении.
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Она была размещена в аэропорту Македонии в 2011 году в качестве подарка от турецкой компании TAV, управляющей аэропортом.
Предыдущее правительство Македонии в течение последних десяти лет установило большое число статуй Александра Македонского.
Напомним, Македония утвердила с Грецией сразу четыре новых названия своей страны.