Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт отказалась общаться с журналистом телеканала "Россия 1" на брифинге ведомства.

Науерт отвечала на вопрос телеканала Russia Today относительно вчерашнего послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, во время которого демонстрировались видео с новым российским оружием.

"Мы обеспокоены, что ваше правительство, ваша страна демонстрирует видео, которое показывает атаку на США. Это действительно нас беспокоит и я не думаю, что это конструктивно", - сказала она.

Затем к разговору присоединилась журналистка "Россия 1", которая сказала, что на видео не показаны атака на США, но Науэрт парировала: "Вы из России? Второй канал, российское телевидение. Достаточно слов, идем дальше".

После этого уже за сотрудницу "Россия 1" вступилась американская журналистка, сказав, что та - не официальный российский представитель, и всего лишь задала вопрос.

Науэрт ответила, что RT и "другие российские СМИ или так называемые СМИ непосредственно спонсируются и управляются российским правительством".

Напомним, Госдепу печально видеть анимацию Путина.