В Кремле признали, что у других стран тоже есть оружие, от которого не может защититься Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что другие страны располагают оружием, от которого Россия не способна защититься. Таким образом, в мире сохраняется ядерный паритет, пишет Медуза.

"У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться", - отметил он.

Пресс-секретарь президента также заявил, что не следует считать милитаристскими заявления Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию рассказал о новых стратегических вооружениях России. По словам Пескова, не нужно воспринимать эту часть послания как основную.

Напомним, в своем послании к Федеральному собранию Путин сообщил о создании в РФ новейшего ядерного и лазерного оружия, у которого нет аналогов в мире.