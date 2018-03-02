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Главная » Мир » 10 лет назад весна в Арктике наступала на месяц позже, - ученые
10 лет назад весна в Арктике наступала на месяц позже, - ученые
Фото: Rex

10 лет назад весна в Арктике наступала на месяц позже, - ученые

Всему виной глобальное потепление

02.03.18 359
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Глобальное потепление и связанные с ним процессы резко ускорили наступление весны в Арктике. На данный момент весна наступает на 20-30 дней раньше, чем 10 лет назад. Об этом пишет ZN,UA со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в в журнале Scientific Reports.

Арктика, наряду с горными ледниками, является одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате Земли в целом.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные за последние 86 лет в ходе наблюдений за субтропическими и приполярными широтами, и обнаружили, что темпы наступления весны на зиму серьезно недооценивались экспертами ООН и другими климатологами.

В среднем, сегодня весна наступает примерно на шесть дней раньше, чем 10 лет назад, а в некоторых регионах Земли, расположенных за полярным кругом, счет идет уже не на дни, а на недели и месяцы.

Эти тренды, как отмечают ученые, меньше всего заметны в тропиках и субтропиках – там весна наступает на один-два дня раньше или даже позже, чем в прошлом. При приближении к северному полюсу сила этих изменений резко растет – в окрестностях полярного круга весна наступает примерно на 10-15 дней раньше, чем обычно, а на широтах земли Франца-Иосифа, Баренцбурга, Диксона и Тикси ее начало сдвинуто примерно на 20-30 дней.

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