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Главная » Мир » Газпром в ближайшее время не будет прекращать транзит газа через Украину
Как Россия Украину газом шантажировала

Газпром в ближайшее время не будет прекращать транзит газа через Украину

Газпром в ближайшее время не будет прекращать транзит газа через Украину
Фото: Газпром

Разрыв контрактов требует времени

02.03.18 1155
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Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, российский Газпром не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", - заявил он.

Источник издания в трейдерской "дочке" Газпрома "Газпром экспорте" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.

"Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", - сообщил источник.

Также отмечается, что транзитный контракт Газпрома также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. Статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

"В случае если Стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие, или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа "Газпрома" из Германии сообщил, что не знает о планах российского холдинга прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с Нафтогазом.

"Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину", - заявил.

Он отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

Напомним, российский Газпром приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Речь идет как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.

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