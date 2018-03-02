В Германии задержан один из боссов Ндрангеты

Полиция в западной Германии арестовала одного из ведущих членов итальянской мафии, которого разыскивали на родине с 2013 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Власти федеральной земли Саар, на границе с Францией, сообщили, что 31-летний итальянец подозревается в том, что он является заместителем главы итальянского мафиозного клана Ндрангета.

Немецкие СМИ сообщили, что подозреваемый был задержан 2 марта в главном городе федеральной земли Саарбрюккене.

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Напомним, в январе полиция арестовала в Германии и Италии более 160 человек и изъяла 50 млн евро, которые, как считается, принадлежат клану Фарао-Маринкола, входящему в Ндрангету.

Итальянскую Ндрангету связывают с убийством словацкого журналиста Яна Куцяка, который делал расследования о мошенничестве мафии с фондами ЕС в Словакии.