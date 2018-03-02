В сирийской Гуте за 13 дней погибли более 670 гражданских

За почти две недели непрерывных авиаударов в пригороде Дамаска, который контролируется повстанцами, погибли уже 674 мирных жителя. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

По данным волонтерской организации "Сирийская гражданская оборона", также известной как "белые каски", начиная с 18 февраля более 670 человек погибли в результате авиаударов, которые наносит сирийское правительство при поддержке РФ.

Напомним, 27 февраля в сирийской Гуте в окрестностях Дамаска началось пятичасовое перемирие, поддержанное Россией. Режим должен действовать ежедневно с 9:00 до 14:00.

Однако обстрелы продолжаются несмотря на перемирие.

24 февраля Совет безопасности ООН проголосовал за резолюцию, которая требует немедленно ввести 30-дневное перемирие в Сирии.

США и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.