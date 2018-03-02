В университете Мичигана произошла стрельба

В США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган. Об этом сообщили в Twitter города Маунт-Плезент, передает РБК-Украина.
Стрелявший еще не задержан. Он вооружен.
Полиция подтвердила гибель двух человек.
"Полиция ЦМУ подтвердила, что два человека были смертельно ранены в кампусе Кэмпбелл-Холл этим утром. Погибшие не являются студентами", – сообщает пресс-служба университета.
Подозреваемый – Джеймс Эрик Дэвис-младший. Ему около 19 лет.
Полиция окружила кампус.
Губернатор штата Мичиган Рик Снайдер заявил в Twitter, что постоянно находится на связи с полицией штата, которая держит его в курсе событий.
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Напомним, 14 февраля во время стрельбы в американской школе погибли 17 человек.
18 февраля в США на протесты с требованием усилить контроль за продажей и использованием оружия вышли политики и дети, выжившие во время стрельбы в школе.