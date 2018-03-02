В университете Мичигана произошла стрельба

Погибли люди, стрелок пока не задержан

В США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган. Об этом сообщили в Twitter города Маунт-Плезент, передает РБК-Украина.

Стрелявший еще не задержан. Он вооружен.

Полиция подтвердила гибель двух человек.

"Полиция ЦМУ подтвердила, что два человека были смертельно ранены в кампусе Кэмпбелл-Холл этим утром. Погибшие не являются студентами", – сообщает пресс-служба университета.

Подозреваемый – Джеймс Эрик Дэвис-младший. Ему около 19 лет.

Полиция окружила кампус.

Губернатор штата Мичиган Рик Снайдер заявил в Twitter, что постоянно находится на связи с полицией штата, которая держит его в курсе событий.

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Напомним, 14 февраля во время стрельбы в американской школе погибли 17 человек.

18 февраля в США на протесты с требованием усилить контроль за продажей и использованием оружия вышли политики и дети, выжившие во время стрельбы в школе.