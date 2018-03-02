В Буркина-Фасо боевики атаковали правительственный квартал

В столице западноафриканского государства Буркина-Фасо Уагадугу боевики совершили вооруженное нападение на правительственный квартал, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Посол Франции в Буркина-Фасо призвал людей, находящихся в районе посольства, к абсолютной осторожности. Между тем пресс-секретарь министерства обороны Франции сообщил CNN, что ситуация в посольстве находится под контролем.

Местные правоохранители оцепили район и проводят спецоперацию по ликвидации злоумышленников. По некоторым данным, местные правоохранительные органы задержали шестерых нападавших.