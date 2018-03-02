Пучдемон решил стать главой "правительства в изгнании"

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о планах возглавить правительство мятежного испанского региона в изгнании – "Совет Республики". Об этом он заявил в интервью The Guardian, передает 112 Украина.

"Это будет похоже на правительство в изгнании… Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием или полицией. Это кабинет или правительство, которые должны представлять... нашу политическую реальность", – отметил Пучдемон.

Он хочет, чтобы в "Совете Республики" были представлены интересы каталонцев от местных общин до гражданского общества.

"Совет должен иметь представительство от местных общин и гражданского общества... Мы перейдем от старой системы правления – "правительство для народа" – к новой системе, которая будет (правительством) с народом", – рассказал Пучдемон.

По его словам, победа сепаратистских партий на досрочных выборах в декабре обеспечила ему необходимую легитимность.

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Напомним, сначала Пучдемон отказался снова возглавить регион.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости.

27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст.155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы. После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности вице-премьера испанского правительства Сорайю Саэнс де Сантамарию назначили временным главой правительства Каталонии вместо смещенного с должности Карлеса Пучдемона.

После этого бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию вместе с пятью членами своего правительства. Власти Бельгии заявили, что Пучдемон может находиться на территории страны, как и любой гражданин европейской страны. Позже отстраненный лидер Каталонии заявил, что будет находиться в Бельгии до внеочередных выборов в каталонский парламент.