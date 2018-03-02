Трамп продлил на год санкции против РФ в связи с ситуацией в Украине

Президент США Дональд Трамп 2 марта объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", – говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций, – ред.), продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", – отмечается в документе.

Соответствующий документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс.

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Напомним, санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже – 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.