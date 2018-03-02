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Главная » Мир » Саудовская Аравия заявила о готовности открыть границы для всех туристов
Саудовская Аравия заявила о готовности открыть границы для всех туристов
Флаг Саудовской Аравии / Фото: huffingtonpost.com

Саудовская Аравия заявила о готовности открыть границы для всех туристов

К 2030 году королевство планирует принять 30 млн туристов

02.03.18 45
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Власти одной из самых консервативных стран в мире Саудовской Аравии решили с 1 апреля 2018 года начать выдавать туристические и бизнес-визы всем желающим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Таким образом королевство хочет стимулировать экономику и стать менее зависимым от нефтяного бизнеса.

Ввод этой социальной реформы, инициированной наследным принцем Мохаммедом Бин Салманом, предполагает, что к 2030 году количество гостей страны возрастет до 30 миллионов ежегодно.

В связи с этим электронные пропуска будут выдаваться всем гражданам, чьи страны разрешают посещать Саудовскую Аравию.

На данный момент стоимость новой визы еще не определена, однако, по словам министра туризма, сумма будет максимально низкой, так как она все равно не принесет в бюджет таких денег, как туристы.

На данный момент Саудовская Аравия предоставляет туристические визы лишь для небольшого числа стран и с целым рядом ограничений.

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