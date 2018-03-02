Страны Вышеградской группы хотят расширить границы Евросоюза

Парламенты стран Вышеградской группы во время общей встречи договорились о привлечении в Евросообщество новых стран. Об этом говорилось на прошедших переговорах стран Вышеградской группы, передает Польское радио.

В Будапеште закончились переговоры глав парламентов стран Вышеградской группы, к которой принадлежат четыре страны Центральной Европы: Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. В самой встрече приняли участие маршалы, то есть руководители обеих палат польского парламента, Сейма и Сената, – Марек Кухцинский и Станислав Карчевский.

Руководители парламентов стран Вышеградской группы хотят, в частности, чтобы в связи с Brexit Евросообщество было открыто к привлечению новых стран: Молдовы и Западных Балкан. Политики также выступают за увеличение роли национальных парламентов в создании законодательства ЕС. Речь идет о том, чтобы национальные собрания могли не только подавать собственные законодательные предложения, но также ветировать предложения Европарламента.

Страны Вышеградской группы задекларировали, что будут стремиться реализовать больше инфраструктурных проектов, в том числе, например, создать скоростную железную дорогу и автостраду между Польшей и Венгрией.

В ближайшее время предложения стран Вышеградской группы должны быть переданы лидерам европейских стран. Польская делегация передала участникам встречи в Будапеште приглашение на саммит стран Центральной и Восточной Европы, который в июле состоится в Польше. В этом мероприятии должны принять участие делегации более 20 стран.

Напомним, в 2017 году украинская делегация и представители стран Вышеградской четверки (Польши, Словакии, Чехии и Венгрии) обсудили новый формат углубленного сотрудничества.