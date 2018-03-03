В Германии зафиксировали почти тысячу нападений на мусульман в 2017 году

В Германии в 2017 году произошло по меньшей мере 950 нападений на мусульман и их учреждения, в том числе мечети. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел ФРГ на запрос фракции Левых в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle.

Среди зарегистрированных случаев - 60 нападений на мечети и другие исламские сооружения, в том числе оскорбительные надписи на них или осквернение - например, свиной кровью. В результате этих атак 33 человека получили ранения.

В указанные случаи правоохранители включили также случаи травли мусульман или мусульманских беженцев в интернете, письма с угрозами, выпады против женщин, носящих хиджаб.

Также были учтены нападения на мусульманских мужчин на улице и нацистские надписи на домах и мечетях. В большинстве случаев нападавшими были правые экстремисты.

В конце 2017 года количество случаев уменьшилось. Сравнительных данных за предыдущий 2016 в ответе МВД ФРГ нет.