Морозы в Европе забрали жизни более 60 человек

Больше всего жертв непогоды зафиксировано в Польше

В странах Евросоюза за последнюю неделю в результате непогоды погибли уже более 60 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Так, в Польше умерли 23 человека, 7 - в Словакии, 6 - в Чехии и 5 - в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы также в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.

Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника, которые вчера попали под лавину в Альпах, где наблюдаются особенно сильные снегопады.

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В Италии сохраняются низкие температуры, а ряд крупных магистралей заблокированы из-за снега и гололеда. Многие школы остаются закрытыми, и местные власти призвали людей оставаться дома.